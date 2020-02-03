Директором объединенного хлебозавода будет Дмитрий Скворцов

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:33:51+03:00

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Руководителем объединенного с МП «Хлебозавод №1» предприятия будет действующий директор МП «Хлебозавод №3» Дмитрий Скворцов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 30 января депутаты Рязанской городской Думы решили реорганизовать хлебозавод №3 в форме присоединения к нему хлебозавода №1. Как официально сообщили власти, главная цель реорганизации – улучшение финансовых показателей. При этом объем производства и основной рабочий персонал якобы сохраняются.

«Работников не требуется увольнять и принимать заново, в том числе, в порядке перевода. Если другие условия трудового договора не изменяются, в действующий трудовой договор (а также в трудовую книжку) вносится корректировка в части наименования и реквизитов нового работодателя и не более», - говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам 2018 года, а по информации «Комсомолки», и по итогам 2019 года – хлебозавод №3 вошел в список одних из самых убыточных муниципальных предприятий. Хлебозавод №1, как минимум, два года подряд приносит прибыль. Почему объединенное предприятие возглавит управленец убыточного предприятия, власти Рязани не сообщают.

В настоящее время «Комсомолка» готовит объемный материалах о работе муниципальных хлебозаводов. Вы узнаете, почему одно предприятие приносить из года в год прибыль, а второе – только убытки, кто был инициатором реорганизации, почему директором назначили именно Скворцова и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU