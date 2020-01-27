Губернатор Николай Любимов вручил блокадникам медали в честь 75-летия Победы
В понедельник, 27 января, в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла торжественная встреча, посвященная 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Мероприятие стало первым в череде событий Года памяти и славы.
Обращаясь к собравшимся, губернатор Николай Любимов отметил:
- Время не щадит даже самых стойких и мужественных людей, но мы бесконечно благодарны вам за то, что вы не сдаетесь. Вы продолжаете вести большую патриотическую и просветительскую работу. Это очень нужно нашей молодежи и всему нашему обществу.
Далее глава региона вручил блокадникам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Отметим, что блокадники стали первыми жителями Рязанской области, получившими эту юбилейную награду. Самыми первыми же в стране подобные медали 18 января из рук президента Владимира Путина получили жители Северной столицы.
Разные поколения рязанцев.
Женщин-блокадниц губернатор одарил еще и цветами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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