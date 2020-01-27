Нас осталось 112: в Рязани отдали дань подвигу Северной столицы

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 января, на ленинградской части Скорбященского мемориала состоялось возложение цветов к памятнику жителям блокадного Ленинграда и к могилам ленинградцев, скончавшихся в годы войны в Рязани. На церемонии присутствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, а также другие высокопоставленные чиновники, представители общественности и школьники.

Было непривычно тепло, лужи и проталины напоминали скорее о весне. Духовой оркестре, выстрелы в память о погибших…

Их остается все меньше, тех, кто вырвался из блокадного кольца, и обрел второй дом в Рязани.

На первом плане губернатор Николай Любимов и председатель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Геннадий Соколов.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Известно, что только с 23 февраля по 1 мая 1942 года через Рязань проследовало 110 эшелонов с эвакуированным населением Ленинграда. С поездов были сняты 596 умерших мужчин и женщин, 512 человек отправлен в госпиталь, 93 ребенка помещены в детские дома.

Переезжали на постоянное место жительства в город на Оке ленинградцы-блокадники и в послевоенные годы, а в июне 2004 году создали свою общественную организацию. Тогда в нее вошло 814 детей войны.

- Теперь нас по всей области осталось всего 112 человек, - говорит председатель Совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов. – Вот и сегодня умерла одна женщина…

Забыть пережитый ужас не возможно никогда...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Жители блокадного Ленинграда были слишком интеллигентными, чтобы ловить рыбу в Неве?

В преддверии очередной годовщины снятия полной блокады с Северной столицы «Комсомолка» искала ответ на один из самых, казалось бы, очевидных вопросов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU