В Рязани в годовщину снятия блокады умерла блокадница

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:06:07+03:00

О ее смерти товарищи узнали на официальной церемонии возложения цветов на Скорбященском мемориале

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27 января в День воинской славы России, день снятия полной блокады Ленинграда в Рязани в микрорайоне Канищево скончалась блокадница Нина Федоровна Пасько 1936 года рождения.

Известно, что последние годы женщина болела и была прикована к постели. За ней ухаживали и оказывали всяческую помощь. Так распорядилась судьба, что именно в этот день ее не стало.

Теперь в Рязанской области осталось 112 человек жителей – тех, кто, познав ужасы блокада, был эвакуирован из Северной столицы и обрел позже второй дом в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU