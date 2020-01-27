В Рязани в годовщину снятия блокады умерла блокадница
27 января в День воинской славы России, день снятия полной блокады Ленинграда в Рязани в микрорайоне Канищево скончалась блокадница Нина Федоровна Пасько 1936 года рождения.
Известно, что последние годы женщина болела и была прикована к постели. За ней ухаживали и оказывали всяческую помощь. Так распорядилась судьба, что именно в этот день ее не стало.
Теперь в Рязанской области осталось 112 человек жителей – тех, кто, познав ужасы блокада, был эвакуирован из Северной столицы и обрел позже второй дом в Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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