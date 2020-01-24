2020-01-24T12:25:59+03:00
Происшествия

Экс-мэру Рязани отказали в УДО, признав злостным нарушителем порядка

Отбывающий наказание за вымогательство 69-летний Валерий Рюмин, по мнению суда, не исправился
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24 января Скопинский районный суд рассмотрел ходатайство экс-мэра Рязани об условно-досрочно освобождении. 69-летний Валерий Рюмин, напомним, находится в колонии строгого режима за «вымогательство группой лиц по предварительному сговору». Притом он уже пытался выйти на свободу раньше отмеренного ему срока.

Как сообщает областная прокуратура, осужденному вновь отказали из-за его плохого поведения, которое после слушаний по УДО в октябре 2018 года не изменилось:

«В 2019 году он был признан злостным нарушителем установленного порядка (…) и отбывает наказание в строгих условиях», говорится в релизе.

Напомним, в марте 2015 года Рюмина приговорили к 7,5 годам лишения свободы и 300 тысячам штрафа. Экс-мэр Рязани и депутат Варсковского сельского поселения Сергей Панин угрожали председателю облдумы Аркадию Фомину опубликовать на него компромат и требовали у него 3 млн рублей.

Учитывая время, проведенное под стражей, выйти из колонии Рюмин должен 12 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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