2018-10-05T15:23:17+03:00
Происшествия

Экс-мэру Рязани Валерию Рюмину отказали в УДО

Суд признал его злостным нарушителем порядка в колонии
Анастасия КУДРЯШОВА
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Срок Валерия Рюмина в колонии заканчивается в 2020 году.Срок Валерия Рюмина в колонии заканчивается в 2020 году.
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В пятницу, 5 октября, Скопинский районный суд рассмотрел ходатайство отбывающего наказание в колонии строгого режима бывшего мэра Рязани и учредителя одной из газет Валерия Рюмина об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, Рюмина осудили в марте 2015 года за «вымогательство группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере» (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ), приговорив к 7,5 годам лишения свободы и 300 тысячам штрафа.

Суд установил, что заключенный ранее не раз нарушал порядок отбывания наказания, его признавали злостным нарушителем. Также в последнее время осужденный стал недобросовестно относиться к работе по благоустройству территории. Суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного, сделав вывод, что у него не сформировалось правопослушное поведение и уважительное отношение к обществу и правилам человеческого общежития.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Срок отбывания наказания Валерия Рюмина истекает 12 августа 2020 года.

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