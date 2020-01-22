Назначен конкурс на должность главы администрации Спасского района
Конкурс на должность главы Спасского района в Рязанской области состоится 2 марта. Предыдущий руководитель Игорь Собчаков, напомним, подал в отставку после трагического случая на охоте в окрестностях поселка Лесхоз, а вслед за ним - тогдашний глава администрации Спасского городского поселения Павел Мишакин.
Известен состав конкурсной комиссии, которая оценит кандидатов. Четырех ее членов своим распоряжением определил губернатор Николая Любимов:
- Олег Бондарчук, замначальника правового управления правового департамента аппарата Правительства Рязанской области;
- Александр Ковальчук, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области»;
- Михаил Кривцов, зампредседателя Рязоблдумы;
- Жанна Фомина – замминистра по делам территорий и информационной политике.
Еще четырех человек назвали местные депутаты, которые будут принимать окончательное решение. Это:
- Владислав Зотов, руководитель аппарата Спасской районной Думы;
- Юрий Машнин, первый зампредседателя Спасской районной Думы;
- Инна Носенко, Спасской районной Думы, глава Заречинского сельского поселения;
- Владимир Фиалкин, зампредседателя Совета ветеранов Спасского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU