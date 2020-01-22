2020-01-22T10:08:42+03:00
Политика

Назначен конкурс на должность главы администрации Спасского района

В состав конкурсной комиссии вошли восемь человек: половина – от губернатора, половина – от местной Думы
Антон КОНОВАЛОВ
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Конкурс на должность главы Спасского района в Рязанской области состоится 2 марта. Предыдущий руководитель Игорь Собчаков, напомним, подал в отставку после трагического случая на охоте в окрестностях поселка Лесхоз, а вслед за ним - тогдашний глава администрации Спасского городского поселения Павел Мишакин.

Известен состав конкурсной комиссии, которая оценит кандидатов. Четырех ее членов своим распоряжением определил губернатор Николая Любимов:

- Олег Бондарчук, замначальника правового управления правового департамента аппарата Правительства Рязанской области;

- Александр Ковальчук, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области»;

- Михаил Кривцов, зампредседателя Рязоблдумы;

- Жанна Фомина – замминистра по делам территорий и информационной политике.

Еще четырех человек назвали местные депутаты, которые будут принимать окончательное решение. Это:

- Владислав Зотов, руководитель аппарата Спасской районной Думы;

- Юрий Машнин, первый зампредседателя Спасской районной Думы;

- Инна Носенко, Спасской районной Думы, глава Заречинского сельского поселения;

- Владимир Фиалкин, зампредседателя Совета ветеранов Спасского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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