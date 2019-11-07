2019-11-07T12:42:54+03:00
Происшествия

Вслед за главой района в отставку подал глава администрации райцентра Спасск-Рязанский

Череду увольнений связывают с трагическим случаем на охоте, в результате которого погиб человек
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Павел Мишакин. Фото: издательство "Пресса".Павел Мишакин. Фото: издательство "Пресса".
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Вслед за главой администрации Спасского района Игорем Собчаковым заявление о досрочном прекращении полномочий написал глава администрации Спасск-Рязанского городского поселения Павел Мишакин. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. Также известно, что в настоящее время Мишакин официально находится в отпуске.

Череду громких отставок связывают с трагическим случаем на охоте 3 ноября 2019 года. Один из охотников – житель Московской области – заметив в кустах движение, выстрелил из карабина. Стрелявший думал, что там находится лось. К сожалению, в кустах находился другой охотник, загонявший лося. Рана оказалась смертельной.

Якобы и Собчаков, и Мишакин участвовали в этой злополучной охоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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