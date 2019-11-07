Вслед за главой района в отставку подал глава администрации райцентра Спасск-Рязанский
Вслед за главой администрации Спасского района Игорем Собчаковым заявление о досрочном прекращении полномочий написал глава администрации Спасск-Рязанского городского поселения Павел Мишакин. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. Также известно, что в настоящее время Мишакин официально находится в отпуске.
Череду громких отставок связывают с трагическим случаем на охоте 3 ноября 2019 года. Один из охотников – житель Московской области – заметив в кустах движение, выстрелил из карабина. Стрелявший думал, что там находится лось. К сожалению, в кустах находился другой охотник, загонявший лося. Рана оказалась смертельной.
Якобы и Собчаков, и Мишакин участвовали в этой злополучной охоте.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Думал, что стрелял в лося, а убил человека – подробности трагедии в Спасском районе
Следственный комитет рассказал о роковом стечении обстоятельств на охоте под Рязанью (подробнее).
Глава Спасского района подал в отставку
Депутаты районной думы прошение Игоря Собчакова удовлетворили (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»