Думал, что стрелял в лося, а убил человека – подробности трагедии в Спасском районе
Стали известны подробности гибели человека во время охоты в Спасском районе. Трагический инцидент произошел в окрестностях поселка Лесхоз (дорога на Веретье, Бельское). От выстрела погиб 51-летний житель райцентра Спасск-Рязанский.
Напомним, что трагедия произошла днем в воскресенье, 3 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Группа из семи человек участвовала в охоте на лося, - сообщили в ведомстве. – Один из охотников – житель Московской области – заметив в кустах движение, произвел выстрел из карабина. Стрелявший думал, что там находится лось. К сожалению, в кустах находился другой охотник, загонявший лося. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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