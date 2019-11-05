Думал, что стрелял в лося, а убил человека – подробности трагедии в Спасском районе

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-05T13:00:12+03:00

Следственный комитет рассказал о роковом стечении обстоятельств на охоте под Рязанью

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Стали известны подробности гибели человека во время охоты в Спасском районе. Трагический инцидент произошел в окрестностях поселка Лесхоз (дорога на Веретье, Бельское). От выстрела погиб 51-летний житель райцентра Спасск-Рязанский.

Напомним, что трагедия произошла днем в воскресенье, 3 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Группа из семи человек участвовала в охоте на лося, - сообщили в ведомстве. – Один из охотников – житель Московской области – заметив в кустах движение, произвел выстрел из карабина. Стрелявший думал, что там находится лось. К сожалению, в кустах находился другой охотник, загонявший лося. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте происшествия.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU