2019-11-06T12:08:00+03:00
Общество

Глава Спасского района подал в отставку

Депутаты районной думы прошение Игоря Собчакова удовлетворили
Роман ДОРОФЕЕВ
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Игорь Собчаков.Игорь Собчаков.
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В среду, 6 ноября, депутаты Спасской районной думы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации района Игоря Собчакова. Игорь Васильевич написал заявление об оставлении должности по собственному желанию. Многие связывают это решение с недавним трагическим случаем на охоте в Спасском районе, якобы Собчаков участвовал в том злополучном загоне лося.

Заявление теперь уже бывшего главы администрации депутаты удовлетворили. С 7 ноября исполнять обязанности руководителя района будет первый заместитель по экономике Людмила Баранова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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