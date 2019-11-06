Глава Спасского района подал в отставку
В среду, 6 ноября, депутаты Спасской районной думы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации района Игоря Собчакова. Игорь Васильевич написал заявление об оставлении должности по собственному желанию. Многие связывают это решение с недавним трагическим случаем на охоте в Спасском районе, якобы Собчаков участвовал в том злополучном загоне лося.
Заявление теперь уже бывшего главы администрации депутаты удовлетворили. С 7 ноября исполнять обязанности руководителя района будет первый заместитель по экономике Людмила Баранова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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