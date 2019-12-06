Дело о застреленном в Спасском районе охотнике передано в суд

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-06T10:43:35+03:00

Фото с места трагедии. ФОТО: СКР по Рязанской области.

Жителя Московской области будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что трагический инцидент произошел 3 ноября в окрестностях поселка Лесхоз (дорога на Веретье, Бельское). Группа из семи человек участвовала в охоте на лося. Один из охотников – житель Московской области – заметив в кустах движение, произвел выстрел из карабина. Стрелявший думал, что там находится лось. К сожалению, в кустах находился другой охотник, загонявший лося. Рана оказалась смертельной, мужчина (местный житель 1968 года рождения) скончался на месте происшествия.

После роковой охоты своим посты покинули глава администрации Спасского района Игорь Собчаков, а также глава администрации Спасского городского поселения Павел Мишакин – оба якобы принимали непосредственное участие в охоте.

В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU