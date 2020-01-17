2020-01-17T19:30:54+03:00
Происшествия

Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест

Следствие считает, что нет никаких оснований для изменения либо отмены меры пресечения в виде заключения под стражу
Яков РЫКОВ
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Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест.Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест.
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Спасский районный суд рассмотрел материалы о продлении срока содержания под стражей в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в незаконном приобретении, ношении, хранении оружия и убийстве 38-летнего рязанского бизнесмена. Речь идет о предпринимателе Алексее Громове, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле ранним утром сентября 2019 года на автодороге около Спасск-Рязанского.

По версии следствия двое мужчин остановили автомобиль, за рулем которого находился Громов, и несколько раз выстрелили в голову и туловище бизнесмена.

По подозрению в убийстве вскоре задержали пятерых человек. Всех их взяли под стражу на два месяца.

По мнению следователей Рязанского МСО регионального СК, оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, нет - следственные действия продолжаются.

Суд, с учетом мнения следствия, прокурора, обвиняемых, их защитников, исследовав представленные материалы, удовлетворил ходатайства Рязанского межрайонного следственного отдела и продлил срок содержания под стражей обвиняемым на 4 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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