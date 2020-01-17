Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест
Спасский районный суд рассмотрел материалы о продлении срока содержания под стражей в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в незаконном приобретении, ношении, хранении оружия и убийстве 38-летнего рязанского бизнесмена. Речь идет о предпринимателе Алексее Громове, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле ранним утром сентября 2019 года на автодороге около Спасск-Рязанского.
По версии следствия двое мужчин остановили автомобиль, за рулем которого находился Громов, и несколько раз выстрелили в голову и туловище бизнесмена.
По подозрению в убийстве вскоре задержали пятерых человек. Всех их взяли под стражу на два месяца.
По мнению следователей Рязанского МСО регионального СК, оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, нет - следственные действия продолжаются.
Суд, с учетом мнения следствия, прокурора, обвиняемых, их защитников, исследовав представленные материалы, удовлетворил ходатайства Рязанского межрайонного следственного отдела и продлил срок содержания под стражей обвиняемым на 4 месяца.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Дочь подозреваемого в убийстве Алексея Громова вступилась за отца
По мнению женщины, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев не имеет никакого отношения к гибели предпринимателя-маршрутчика (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU