«Сбор аназизов»: табличка навигации в поликлинике №14 написана с ошибками
Одну из навигационных табличек в поликлинике №14 повесили с орфографическими ошибками, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Один из посетителей медучреждения нашел сразу три неправильно написанных слова.
«Двойка - и родителей в школу! Как? Как можно допустить столько ошибок на одном плакате? 14-я поликлиника в Рязани. Вы там чего? Совсем деградируете?», — говорится в сообщении.
Судя по приложенной фотографии, ошибки найдены в следующих словах: «медиКицинской», «анаЗизов», «флюрографический».
Напомним, в августе прошлого года губернатор Николай Любимов заехал в поликлинику №14 на улице Семинарской. «Вид удручающий», – признался тогда глава региона и поручил ускорить ремонтные работы с обязательным контролем качества к 2021 году.
А уже в этом году многострадальную поликлинику прикрепили к рязанской ОКБ (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU