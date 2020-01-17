«Сбор аназизов»: табличка навигации в поликлинике №14 написана с ошибками

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:07:49+03:00

Один из посетителей медицинского учреждения обнаружил сразу три орфографических ошибки в трех словах

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Одну из навигационных табличек в поликлинике №14 повесили с орфографическими ошибками, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Один из посетителей медучреждения нашел сразу три неправильно написанных слова.

«Двойка - и родителей в школу! Как? Как можно допустить столько ошибок на одном плакате? 14-я поликлиника в Рязани. Вы там чего? Совсем деградируете?», — говорится в сообщении.

Судя по приложенной фотографии, ошибки найдены в следующих словах: «медиКицинской», «анаЗизов», «флюрографический».

Напомним, в августе прошлого года губернатор Николай Любимов заехал в поликлинику №14 на улице Семинарской. «Вид удручающий», – признался тогда глава региона и поручил ускорить ремонтные работы с обязательным контролем качества к 2021 году.

А уже в этом году многострадальную поликлинику прикрепили к рязанской ОКБ (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU