По застройке территории у вокзала Рязань-1 вновь назначены публичные слушания
18 февраля в Рязани пройдут очередные публичные слушания по застройке в границах Цветного бульвара, Кооперативного переулка и Малого шоссе. Соответствующее извещение опубликовала администрация Рязани.
Напомним, на территории общей площадью 2791 кв. метров застройщики планируют возвести очередной десятиэтажный дом.
Напомним, еще в 2016 году городские власти сообщали, что в границах улиц Малое шоссе и Кооперативный переулок расположена площадка перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы». Тогда предполагалось расселить нанимателей, проживающих в домах по Малому шоссе и уплатить возмещение за изымаемые помещения в аварийных домах (читать подробнее).
А первые публичные слушания прошли в сентябре прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU