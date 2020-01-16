2020-01-16T07:54:14+03:00
Общество

По застройке территории у вокзала Рязань-1 вновь назначены публичные слушания

В границах Малого шоссе, Цветного бульвара и Кооперативного переулка построят очередную десятиэтажку
Яков РЫКОВ
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Один из домов по Малому шоссе, который скоро снесут.Один из домов по Малому шоссе, который скоро снесут.
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18 февраля в Рязани пройдут очередные публичные слушания по застройке в границах Цветного бульвара, Кооперативного переулка и Малого шоссе. Соответствующее извещение опубликовала администрация Рязани.

Напомним, на территории общей площадью 2791 кв. метров застройщики планируют возвести очередной десятиэтажный дом.

Напомним, еще в 2016 году городские власти сообщали, что в границах улиц Малое шоссе и Кооперативный переулок расположена площадка перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы». Тогда предполагалось расселить нанимателей, проживающих в домах по Малому шоссе и уплатить возмещение за изымаемые помещения в аварийных домах (читать подробнее).

А первые публичные слушания прошли в сентябре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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