Назначены слушания по изменению Генплана в районе вокзала Рязань-1

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-28T09:54:07+03:00

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В Рязани пройдут публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города в границах улиц: Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар. Соответствующее постановление за подписью председателя гордумы Юлии Рокотянской опубликовано 28 августа.

С экспозицией проекта изменений в Генплан можно ознакомиться в фойе здания по адресу: улица Введенская, 107 с 30 августа по 26 сентября с 09:00 до 18:00.

Пройдут публичные слушания 26 сентября в 18:00.

Жителей расселили...

Напомним, в 2016 году городские власти сообщали, что в границах улиц Малое шоссе и Кооперативный переулок расположена площадка перспективного строительства муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в городе Рязани на 2013-2017 годы». Тогда предполагалось расселить нанимателей, проживающих в домах по Малому шоссе и уплатить возмещение за изымаемые помещения в аварийных домах.

После расселения и сноса домов, расположенных в границах улиц, на этой территории начнется строительство и благоустройство в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU