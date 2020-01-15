В Рязани на месте артезианских скважин появятся высотки

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:30:30+03:00

Елене Сорокиной рекомендовали изменить статус участка рядом с Касимовском шоссе

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Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала главе администрации Рязани Елене Сорокиной внести изменения в Генплан для участка площадью 1,5 гектара рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе. Официальное заключение по прошедшим 26 декабря публичным слушаниям опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Теперь на этом месте, согласно планам владельца земли, начнется строительство многоквартирных домов.

Напомним, на участке, о котором идет речь, расположены 12 артезианских скважин, принадлежавших ранее электроламповому заводу. Одна из них, глубиной 182 метра, доходит до чистейшего водного горизонта.

Жители окрестных домов были против изменения статуса участка, новый владелец обещал им взамен благоустройство территории.

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Речь идет об участке рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU