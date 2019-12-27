В Рязани застройщик хочет возвести высотки на месте артезианских скважин

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-27T14:15:50+03:00

Речь идет об участке рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе

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В четверг, 26 декабря, в Рязани состоялись публичные слушания по вопросу застройки участка площадью 1,5 гектара рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе. По словам правозащитников, на этом участке расположены 12 артезианских скважин промышленного назначения (большого диаметра). Ранее они принадлежали Электроламповому заводу. Одна из скважин глубиной 182 метра доходит до чистейшего водного горизонта. Этой воды хватило бы чтобы снабдить половину микрорайона Песочня.

Жители окрестных домов высказались против перевода данного участка земли из зоны городских парков, скверов, бульваров в общественно-жилую зону. В тоже время новый собственник участка, рассказывал собравшимся о строительстве здесь жилых домов и благоустройстве территории.

Официальное заключение по слушаниям будет опубликовано позже.

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По итогам публичных слушаний, на которых официально зарегистрирован был один человек, утвердили изменения в Генеральный план (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU