2020-01-15T13:55:27+03:00
Общество

На крещенские купания рязанцев доставят двумя автобусами

До Орехового озера и обратно планируют сделать 16 рейсов
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Места купаний оборудуют всем необходимым.Места купаний оборудуют всем необходимым.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Крещенские купания в Рязани традиционно организуют на Ореховом озере. Тех, кто желает в них поучаствовать, ждут у иорданей в ночь на 19 января с 23.00 до 2.00.

Людей будут подвозить к месту массового обряда двумя автобусами, которые, согласно опубликованному расписанию, сделают 16 рейсов туда-обратно: первый от площади Свободы в 22.00, последний от водоема в 2.00.

Личный транспорт администрация города предлагает парковать на разворотном круге, где для этого расчистят площадку. При этом движение в районе остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк» на время мероприятия ограничат.

Места купаний оборудуют: установят отапливаемые раздевалки, скамейки, парапеты, сходни в воду, постелют сено. Кроме того, будут раздавать бесплатный горячий чай.

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Погрузиться в иордань можно будет на реках, озерах и прудах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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