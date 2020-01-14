Под Рязанью обустроят восемь прорубей для купания в Крещенскую ночь
К Крещенским праздникам в Рязанском районе оборудуют восемь купелей, сообщает районная администрация.
Итак, где можно искупать в Крещенскую ночь 19 января в Рязанском районе:
- на окраине села Дядьково. Время начала купания – 23:00;
- озеро Велье на окраине села Алеканово. Время начала купания – 23:30;
- карьер возле поселка Варские. Время начала купания – 23:30;
- озеро Отока на окраине села Вышгород. Время начала купания – 22:30;
- река Старица за селом Агро-Пустынь. Время начала купания – 23:30;
- озеро Марьинка в селе Шумашь. Время начала купания – 23:30;
- пруд базы отдыха «Фазоонда» в селе Поляны. Время начала купания – 23:00.
Кроме того, 19 января купель организуют и на пруду в поселке Кедровый Рожок. Время начала купания – 12:00.
Власти района предупреждают, если будет теплая погода, а толщина льда на водоемах будет небезопасна для людей, то возможны изменения при проведении Крещенских купаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU