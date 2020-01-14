2020-01-14T20:17:59+03:00
Общество

Под Рязанью обустроят восемь прорубей для купания в Крещенскую ночь

Погрузиться в иордань можно будет на реках, озерах и прудах с 18 по 19 января
Яков РЫКОВ
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В Рязанском районе обустроят восемь прорубей для купания в Крещенскую ночь.В Рязанском районе обустроят восемь прорубей для купания в Крещенскую ночь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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К Крещенским праздникам в Рязанском районе оборудуют восемь купелей, сообщает районная администрация.

Итак, где можно искупать в Крещенскую ночь 19 января в Рязанском районе:

- на окраине села Дядьково. Время начала купания – 23:00;

- озеро Велье на окраине села Алеканово. Время начала купания – 23:30;

- карьер возле поселка Варские. Время начала купания – 23:30;

- озеро Отока на окраине села Вышгород. Время начала купания – 22:30;

- река Старица за селом Агро-Пустынь. Время начала купания – 23:30;

- озеро Марьинка в селе Шумашь. Время начала купания – 23:30;

- пруд базы отдыха «Фазоонда» в селе Поляны. Время начала купания – 23:00.

Кроме того, 19 января купель организуют и на пруду в поселке Кедровый Рожок. Время начала купания – 12:00.

Власти района предупреждают, если будет теплая погода, а толщина льда на водоемах будет небезопасна для людей, то возможны изменения при проведении Крещенских купаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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