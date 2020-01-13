В Лесопарке состоится турнир по метанию новогодних елок

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:38:29+03:00

Участвовать в соревнованиях могут все желающие, главное условие – нужно захватить с собой из дома хвойное дерево

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19 января Лесопарке пройдет веселое и необычное мероприятие для всей семьи – метание новогодних елок, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Участвовать в нем могут абсолютно все желающие. Но с одним немаловажным условием, с собой из дома нужно захватить живую новогоднюю ель или сосну.

Организаторы необычного турнира обещают, что победители без призов не останутся.

Ну а после соревнований, все новогодние деревья отправятся на переработку.

Начало турнира в 13:00.

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Впервые соревнования по метанию рождественских елок прошли в 2001 году в немецком Вайдентале. С тех пор в этот городок ежегодно съезжаются участники со всего мира. Называется мероприятие Кнутфест (Knutfest) и проходит оно в первое воскресенье января.

Кстати, иностранные участники елки с собой могут не привозить, им их организаторы бесплатно выдают на месте. Сам же фестиваль не ограничивается только метанием елок. После подведения итогов и награждения призеров рядом со спортплощадкой проходит вечеринка под открытым небом – с музыкой, пуншем и, конечно, елками.

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ИСТОЧНИК KP.RU