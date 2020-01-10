2020-01-10T13:50:26+03:00
Общество

Бумага, нарды и стихи: чем занимались рязанские заключенные в новогодние праздники

Региональное УФСИН опубликовало фотографии с мероприятий, которые проходили в колонии общего режима
Яков РЫКОВ
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Рязанские заключенные за игрой в нарды. Фото: УФСИН России по Рязанской области.Рязанские заключенные за игрой в нарды. Фото: УФСИН России по Рязанской области.
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В новогодние праздничные дни осужденные ИК-1 общего режима участвовали в соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам, шашкам, настольному теннису, пинг-понгу и другим популярным [среди заключенных] видам спорта.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Как отмечает пресс-служба рязанского УФСИН, победители соревнований «получили грамоты и заряд бодрости и оптимизма».

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Кроме того, заключенные ИК проявили свои разносторонние таланты в поэзии и оригами. Специально для последних сотрудники колонии провели конкурс по древнему японскому искусству складывания поделок из бумаги. Свое умение работать руками продемонстрировали более 30 осужденных. Самых талантливых из них наградили сладкими подарками.

Ловкость рук рязанских заключенных отметили сладкими подарками. Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Ловкость рук рязанских заключенных отметили сладкими подарками. Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Ну а вокально-инструментальная группа осужденных «Транзит» подготовила своим товарищам по бараку праздничный концерт. Под аплодисменты зала со сцены ИК-1 прозвучали всем известные новогодние хиты, «заряжающие оптимизмом».

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем кормили заключенных рязанских колоний и обитателей СИЗО накануне новогодней ночи (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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