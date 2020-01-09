2020-01-09T08:40:52+03:00
Общество

В рязанских колониях становится все меньше мусульман

Статистика показывает, что отбывшие срок наказания заключенные исламской веры, более за решетку стараются не возвращаться
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В рязанских колониях становится все меньше мусульман.В рязанских колониях становится все меньше мусульман.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В исправительных колониях Рязанской области осталось мало мусульман. Об этом сообщил представитель рязанского мухтасибата Абдусалом Хакимов после посещения пенитенциарных учреждений. По его словам, мусульмане, которые ранее отбывали наказание в рязанских колониях, более туда не возвращаются.

— Я сейчас не могу точно сказать по цифрам, но если раньше, например, в селе Клекотки Скопинского района (ИК-5 – Ред.) отбывали больше ста человек, то сейчас их 15-20 всего, — прокомментировал «Комсомолке» имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев. — Духовное управление мусульман Рязанской области, с соизволения Аллаха, продолжит окормлять колонии региона и в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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