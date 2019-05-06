Мусульманин дал слово построить в рязанском селе православный храм

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-06T13:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Алексеевка Сараевского района освятили закладной камень будущего храма иконы Казанской Божьей Матери, сообщает издательство «Пресса».

Необычность будущей церкви в том, что инициатором ее возведения стал мусульманин Ахад Мамедов, возглавляющий местное сельхозпредприятие. Мужчина прожил на рязанской земле почти всю жизнь и ничего удивительного в своем решении не видит.

– Недавно у меня был очень сложный период и за мое здоровье молились все – и мусульмане, и православные. Тогда я понял, что Бог у нас един, и дал себе слово: буду жив – обязательно построю храм, – говорит Ахад Аббасович.

Строительство уже одобрил епископ Скопинский и Шацкий преосвященный Феодорит. Кстати, церковь примет прихожан не только из Алексеевки, но и из соседних сел и деревень.

Увидеть купола нового храма Ахад Мамедов надеется уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU