Мусульманин дал слово построить в рязанском селе православный храм
В селе Алексеевка Сараевского района освятили закладной камень будущего храма иконы Казанской Божьей Матери, сообщает издательство «Пресса».
Необычность будущей церкви в том, что инициатором ее возведения стал мусульманин Ахад Мамедов, возглавляющий местное сельхозпредприятие. Мужчина прожил на рязанской земле почти всю жизнь и ничего удивительного в своем решении не видит.
– Недавно у меня был очень сложный период и за мое здоровье молились все – и мусульмане, и православные. Тогда я понял, что Бог у нас един, и дал себе слово: буду жив – обязательно построю храм, – говорит Ахад Аббасович.
Строительство уже одобрил епископ Скопинский и Шацкий преосвященный Феодорит. Кстати, церковь примет прихожан не только из Алексеевки, но и из соседних сел и деревень.
Увидеть купола нового храма Ахад Мамедов надеется уже этим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU