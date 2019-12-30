Можно добавки? Чем будут кормить рязанских заключенных на Новый год

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-30T16:32:34+03:00

В новогоднюю ночь рязанские заключенные будут питаться гречкой и салатами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное УФСИН рассказало, какие блюда войдут в меню колоний и СИЗО на ужин 31 декабря

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В УФСИН России по Рязанской области на запрос «Комсомолки» рассказали, какие блюда получат на ужин заключенные и подследственные исправительных колоний и следственных изоляторах.

Так в раскладках продуктов предусмотрены разнообразные блюда - котлеты, биточки, гарниры из гречки и риса, а также овощные салаты. В частности, в одной из колоний вечером 31 декабря осужденные получат жареную рыбу, картофельное пюре и винегрет. В другой — тушеную рыбу с отварным картофелем, гуляш с перловкой и азу по-татарски. Еще в одной ИК работники пищеблока порадуют заключенных овощным рагу, тушеной капустой и жареной рыбой.

В следственных изоляторах Рязанской области подозреваемых и обвиняемых накормят гречкой, рисом, салатом из свеклы, овощным рагу, картофельным пюре, а также жареной и тушеной курицей.

В больнице для осужденных на ужин 31 декабря подадут гречку, картофельное пюре, мясные котлеты и винегрет.

Кстати, 30 декабря в Федеральной службе исполнения наказаний России прошла видеоконференция, на которой, в частности, упомянули, что особое внимание уделяется питанию осужденных и обвиняемых беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов 1 и 2 групп и больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU