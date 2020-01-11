Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы
Днем 11 января в Рязанском районе произошло жесткое ДТП, сообщается в паблике RZN Life.
По предварительным данным, на заснеженной трассе недалеко от села Дубровичи столкнулись Nissan Teana и Renault Duster. От удара у японской иномарки «морда в хлам», как отметили очевидцы последствий аварии, а Renault вылетел с дороги далеко в кювет.
К настоящему времени официальных комментариев по факту происшествия получить не удалось, также ничего неизвестно и о пострадавших.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, вечером 10 января в рыбновском районе произошло страшное массовое ДТП, в котором пострадали пять человек (читать подробнее).
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