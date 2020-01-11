2020-01-11T15:39:06+03:00
Происшествия

Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на заснеженной дороге [видео]
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/rzn_life_vkФото: https://vk.com/rzn_life_vk
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Днем 11 января в Рязанском районе произошло жесткое ДТП, сообщается в паблике RZN Life.

По предварительным данным, на заснеженной трассе недалеко от села Дубровичи столкнулись Nissan Teana и Renault Duster. От удара у японской иномарки «морда в хлам», как отметили очевидцы последствий аварии, а Renault вылетел с дороги далеко в кювет.

К настоящему времени официальных комментариев по факту происшествия получить не удалось, также ничего неизвестно и о пострадавших.

Подробности аварии уточняются.

rzn_liferzn_life
ДТП у села Дубровичи
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Напомним, вечером 10 января в рыбновском районе произошло страшное массовое ДТП, в котором пострадали пять человек (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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