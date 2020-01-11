2020-01-11T10:48:06+03:00
Общество

Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России

Во время специального исследования специалисты ведомства и центра хирургии имени Вишневского учитывали два десятка критериев
Яков РЫКОВ
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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.
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Рязанская область занимает 6 место в рейтинге среди всех регионов России по развитию хирурги. Такие данные привели Минздрав РФ и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

Отмечается, что во время исследования специалисты учитывали два десятка критериев, в том числе - использование современных методик, высокотехнологичные эндоскопические вмешательства, результаты послеоперационного исхода.

— За отчетный 2018 год в регионе внедрили систему трехуровневной помощи. Она подразумевает градацию лечебных учреждений, — объясняет ситуацию главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения Рязанской области Владимир Юдин. — Первый уровень – это районная больница, второй – межрайонный центр и третий уровень – стационары областного центра. Это повлияло на распределение плановых потоков пациентов и организацию экстренной хирургической службы по основным нозологическим формам.

По словам Юдина, в 2019 году структуру оказания хирургической помощи изменили операции по трансплантации, поэтому, скорее всего, в следующий отчетный период Рязанская область останется на высоких позициях рейтинга хирургических служб регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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