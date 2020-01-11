Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России
Рязанская область занимает 6 место в рейтинге среди всех регионов России по развитию хирурги. Такие данные привели Минздрав РФ и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
Отмечается, что во время исследования специалисты учитывали два десятка критериев, в том числе - использование современных методик, высокотехнологичные эндоскопические вмешательства, результаты послеоперационного исхода.
— За отчетный 2018 год в регионе внедрили систему трехуровневной помощи. Она подразумевает градацию лечебных учреждений, — объясняет ситуацию главный внештатный специалист хирург министерства здравоохранения Рязанской области Владимир Юдин. — Первый уровень – это районная больница, второй – межрайонный центр и третий уровень – стационары областного центра. Это повлияло на распределение плановых потоков пациентов и организацию экстренной хирургической службы по основным нозологическим формам.
По словам Юдина, в 2019 году структуру оказания хирургической помощи изменили операции по трансплантации, поэтому, скорее всего, в следующий отчетный период Рязанская область останется на высоких позициях рейтинга хирургических служб регионов.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
ТОП 10 побед ОКБ, которые изменили жизнь рязанских пациентов в 2019 году
Минздрав подвел итоги работы Областной клинической больницы — от высокотехнологичных операций до автомобильной стоянки для посетителей (подробнее).
Рязанские ученые изобрели абсолютно новый челюстной протез
Революционная методика позволяет избавиться от нескольких недостатков, которые присущи нынешним модификациям (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU