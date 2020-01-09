Проверка ремонта моста через Оку может вылиться в уголовное дело

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:17:31+03:00

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Контрольно-счетная палата Рязанской области отчиталась о проверках расходов на ремонт моста через Оку, в народе называемого «Солотчинским». Судя по всему, отнюдь не все бюджетные затраты на проектно-изыскательные и ремонтные работы аудиторы посчитали законными. Об этом красноречиво говорит тот факт, что материалы проверок в итоге были переданы в прокуратуру.

В региональной прокуратуре «Комсомолке» пояснили, что КСП обращается к ним для юридической оценки фактов, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения. То есть в дальнейшем вполне может быть решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2019-м так, например, произошло с детским садом в Кальном, когда выяснилось, что подрядчику оплатили невыполненные работы.

Но вернемся к мосту через Оку. К сожалению, в отчетах КСП предпочла о выявленных нарушениях не сообщать. Зато аудиторы упоминают пояснения и замечания, полученные от министерства транспорта и автомобильных дорог, которые в обоих случаях приняты не были.

Напомним, в период, когда ремонтировалась переправа, министром был Андрей Савичев. Ныне за эту сферу в правительстве отвечает Вадим Решетник. Работы, качество которых вызвало немало нареканий (главным образом, из-за неровного покрытия проезжей части) стоили казне более 280 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU