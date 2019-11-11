Исправить покрытие солотчинского моста обещают до прихода зимней погоды

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-11T13:58:07+03:00

По крайней мере, такая задача поставлена. Выполнят ли ее – другой вопрос

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Руководитель ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов высказался в эфире «Радио России» об устранении недостатков, допущенных при ремонте солотчинского моста. Он заявил, что генподрядчик лишь частично выполнил работы по одной из претензий, и объект заказчиком не принят.

Главный недостаток – неровное покрытие, которое стало очень дорогим, абсолютно неудачным, а потому бессмысленным экспериментом. Ранее губернатор сетовал, что исправить все теперь не так-то просто.

- Поставлена четкая задача разобраться с этим до наступления неблагоприятных погодных условий (обледенение, снежный покров), - сказал Соколов.

Напомним, после массовых ДТП, причиной которых ГИБДД назвала ту самую «стиральную доску», скорость движения на мосту ограничили 50 километрами в час.

ИСТОЧНИК KP.RU