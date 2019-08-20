2019-08-20T12:48:48+03:00
Общество

Скорость на солотчинском мосту ограничат до конца недели - минтранс

Также планируется установка камер фотовидеофиксации
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Скорость движения по мосту через Оку на трассе Рязань - Спас-Клепики, в народе называемому «солотчинским», ограничат до 50 км/ч. Соответствующие дорожные знаки установят уже до конца недели, сообщает областной минтранс.

Кроме того, по информации чиновников, на ключевой переправе с интенсивным движением планируется установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, о намерении снизить скоростной режим было объявлено после двух серьезных ДТП 17 августа, в том числе смертельного, причем ранее назывался порог в 60 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанской поликлинике впервые с 1953 года заменят трубы
Прокуратура занялась свалкой в Александро-Невском районе
Рязанец предстанет перед судом за покушение на убийство
Хозяева изувеченного Мухтара пытаются замять дело
Приезжий из Узбекистана изнасиловал под Рязанью 70-летнюю пенсионерку
В матче «Спартак» - ЦСКА выступили два игрока, связанные с рязанским футболом
Из храма Солотчинского женского монастыря украли золотые украшения
На трассе в Пителинском районе «Нива» вылетела в кювет
Пьяный велосипедист протаранил в Рязани автомобиль
У рязанских охотников изъяли гладкоствольное и нарезное оружие
В Рязани мужчина с ножом попытался отобрать у женщины сумку
В «Фотодоме» устроят «Поболтушки» с худруком Рязанского театра кукол
В Рязани продолжают чистить и ремонтировать ливневки
Под Рязанью поджигателя офиса отправили в колонию на три года
После страшных ДТП рязанцы требуют ограничить скорость на солотчинском мосту
Трое туристов в Рязанской области потерялись во время сплава по Пре
Пожилой касимовец сначала застрелил сына, потом расчленил и утопил
В селе Мосолово благоустроили парк Победы
Директором рязанского Фонда капремонта можно стать с трехлетним стажем руководителя
У попавшего в ДТП у «Глобуса» мотоциклиста сломаны рука и кости таза
Следователи СК рассказали о противостоянии киберпреступлениям