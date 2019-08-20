Скорость на солотчинском мосту ограничат до конца недели - минтранс

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-20T12:48:48+03:00

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Скорость движения по мосту через Оку на трассе Рязань - Спас-Клепики, в народе называемому «солотчинским», ограничат до 50 км/ч. Соответствующие дорожные знаки установят уже до конца недели, сообщает областной минтранс.

Кроме того, по информации чиновников, на ключевой переправе с интенсивным движением планируется установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, о намерении снизить скоростной режим было объявлено после двух серьезных ДТП 17 августа, в том числе смертельного, причем ранее назывался порог в 60 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU