Скорость на солотчинском мосту ограничат до конца недели - минтранс
Также планируется установка камер фотовидеофиксации
Фото: архив "КП".
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Скорость движения по мосту через Оку на трассе Рязань - Спас-Клепики, в народе называемому «солотчинским», ограничат до 50 км/ч. Соответствующие дорожные знаки установят уже до конца недели, сообщает областной минтранс.
Кроме того, по информации чиновников, на ключевой переправе с интенсивным движением планируется установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Напомним, о намерении снизить скоростной режим было объявлено после двух серьезных ДТП 17 августа, в том числе смертельного, причем ранее назывался порог в 60 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU