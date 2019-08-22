2019-08-22T18:15:55+03:00
Общество

Любимов объяснил задержку в выравнивании солотчинского моста

Специалисты пока не выбрали технологию, которая поможет гарантированно решить проблему
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ситуацию с солотчинским мостом, который после смертельной аварии вновь находится в центре внимания. Сначала управленец выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, затем он высказался о мерах по снижению скоростного режима на переправе:

- Свое слово должны сказать специалисты. Если ограничение (до 50 км/ч - Ред.) и установка камер фотовидеофиксации помогут избежать аварий, то это - нужные меры, - считает Любимов.

Глава региона отметил, что причинно-следственную связь ДТП с состоянием дорожного полотна должно установить следствие, но при этом признал, что проблема неровного покрытия нуждается в решении. По словам управленца, просто так взять и выровнять все слоем асфальта нельзя, а другое решение найти не так просто.

- Работы еще не идут, потому что технология не выбрана, а чтобы ее выбрать, нужна четкая уверенность, что это сработает, - объяснил Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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