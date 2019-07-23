2019-07-23T12:06:36+03:00
Общество

Рязанский суд отпустил директора фирмы, ремонтировавшей Солотчинский мост

Доводы следствия оказались неубедительны
Константин МОГИЛИН
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Фото: "Дороги Рязани".Фото: "Дороги Рязани".
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Директора фирмы-подрядчика «АльянсДорСтрой», ремонтировавшей Солотчинский мост, оставили на свободе. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Следователь просил суд отправить Юрия Малофеева в СИЗО. По его мнению, находясь на свободе подозреваемый может препятствовать расследованию - будет мешать при поиске других подозреваемых, вводить следствие в заблуждение и продолжит заниматься преступной деятельностью.

Суд эти доводы не убедили и в ходатайстве следствия о взятии Малофеева под стражу отказано. Решение может быть обжаловано в течении трех дней.

Напомним, ООО «АльянсДорСтрой» - это сеть обособленных подразделений и асфальтобетонных заводов. Компания выполняла ремонтные работы на Солотчинском мосту через Оку. Сумма контракта составила более 281 миллионов рублей. Есть подозрение, что подрядчик во время ремонта сэкономил на материалах и работах. Юрия Малафеева задержали 19 июля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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