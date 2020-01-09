2020-01-09T16:04:59+03:00
Общество

За несколько дней дворняге Марусе со всей страны собрали почти 269 тыс рублей

Животное, над которым издевались рязанские живодеры, пройдет полное лечение и реабилитацию. Остальные деньги направят на помощь другим собакам и кошкам
Яков РЫКОВ
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Фото: Ольга КОНДРАХИНА.Фото: Ольга КОНДРАХИНА.
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За несколько дней на лечение собаки Маруси со всей России и соседних стран поступило почти 269 тысяч рублей. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

«Друзья, абсолютно неожиданно для нас, после публикации истории о Марусе обрушился просто шквал переводов. Собрана огромная сумма, поэтому мы будем закрывать другие долги и сборы нуждающихся в помощи животных. На сегодняшний день собрано 268 964,23 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному отчету, самая маленькая сумма поступлений – 10 копеек, самая большая – 17 тысяч рублей. Деньги на помощь дворняге присылали не только из России, но и из Украины.

В итоге, на лечение Марусе зоозащитники потратили 32 423,66 рублей, остальные деньги - 236 540,57 рублей – пойдут на помощь другим животным.

Напомним, в начале декабря на улице 8-й район (Борки) нашли изувеченную собаку. Животное было все в крови, а на половине шеи не было шкуры, лапа перебита (читать подробнее). Марусю прооперировали и извлекли дробь, была опасность ампутации одной лапы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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