Крыса устроила короткое замыкание в рязанской многоэтажке
В ночь на 7 января в подъезде одного из домов по улице Забайкальской (Дягилево) задымился электрощиток, сообщается в группе «Подслушано в Рязани». По словам рязанки Наталии Иноземцевой, виной всему – попавшая в щиток крыса. Грызун залез в электрощитовую и – произошло короткое замыкание.
Фото: Наталия Иноземцева | https://vk.com/overhear_rzn
«Это происходит не первый раз, то крысы, то кошки, — пишет Наталья. — Щиток закрыт на навесной замок, ключ у электриков, поэтому абы кто доступ туда не имеет. Дверь в подъезд закрыта (домофон). Предполагаю, что крыса залезла туда через подвал».
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ИСТОЧНИК KP.RU