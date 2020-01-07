2020-01-07T20:24:35+03:00
Происшествия

Крыса устроила короткое замыкание в рязанской многоэтажке

Это уже не первые случай, когда животные попадают в электрощиток [фото]
Яков РЫКОВ
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Фото: Наталия Иноземцева | https://vk.com/overhear_rznФото: Наталия Иноземцева | https://vk.com/overhear_rzn
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В ночь на 7 января в подъезде одного из домов по улице Забайкальской (Дягилево) задымился электрощиток, сообщается в группе «Подслушано в Рязани». По словам рязанки Наталии Иноземцевой, виной всему – попавшая в щиток крыса. Грызун залез в электрощитовую и – произошло короткое замыкание.

Фото: Наталия Иноземцева | https://vk.com/overhear_rzn

Фото: Наталия Иноземцева | https://vk.com/overhear_rzn

«Это происходит не первый раз, то крысы, то кошки, — пишет Наталья. — Щиток закрыт на навесной замок, ключ у электриков, поэтому абы кто доступ туда не имеет. Дверь в подъезд закрыта (домофон). Предполагаю, что крыса залезла туда через подвал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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