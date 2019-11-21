Рязанские зоозащитники спасли от гибели крысенка, запутавшегося в пакет

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-21T14:01:21+03:00

У мелкого грызуна гноилось тело, а одна лапка не двигалась. Через несколько дней животное вернулось на волю, в привычную среду обитания

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Сотрудники рязанского зооцентра «Моя маленькая ферма» спасли от гибели крысенка. Маленький грызун в поисках пропитания перемещался на трех лапах, а его грудь была окутана куском пакета.

— Больше недели мы пытались поймать его, — вспоминает руководитель зооцентра Ольга Зоткина. — Когда малыш сидел в переноске, стало ясно, что кусок целлофана очень плотно окольцевал его тело и прижал четвертую лапку к животу. Крысенок, вероятно, еще в гнезде запутался в этом пакете, который туда принесла его мама.

Зоозащитники стали спасать животное. Крысенок сопротивлялся, пищал, и нападал на инструменты. Но в какой-то момент он прыгнул на сетку и замер.

— Он провисел на сетке ровно столько, сколько мне понадобилось для удаления пакета с его тела. Затем с помощью длинного пинцета и ватных палочек мы смазали все гниющие участки кожи и лапку мазью.

Фото: зооцентр "Моя маленькая ферма".

После этого сотрудники зооцентра захотели оставить грызуна у себя, так как «тяжко ему будет с тремя лапками на воле», но взглянул на его мордочку, которую он протер, пытаясь выбраться на свободу - отпустили его.

Через три дня Громик — так назвали крысу — вернулся к зоозащитникам. Кожа очистилась от гноя, он выглядел очень бодрым и веселым, несмотря на то, что передвигался на трех лапках.

— Еще спустя несколько дней Громик снова пришел к нам, — продолжает Ольга. — И я не поверила своим глазам: он передвигался на четырех лапах. Даже подумали, что это не он, но шрам от пакета и протертая мордочка указывали на то, что это Громик.

На странице зооцентра руководитель проекта «Моя маленькая ферма» попросила подписчиков воздержаться от комментариев типа: «крысы переносчики...», «стоило ли рисковать так ради какой-то крысы» и так далее.

— Я все знаю, что переносят крысы, насколько это было опасно и прочее, но поступить в тот момент иначе, мне не позволили ни сердце, ни совесть, — сказала зоозащитница и напомнила, что миллионы животных ежедневно погибают от мусора, который выбрасывают люди. По статистике, за четыре похода в супермаркет одна семья в среднем использует около 60 пластиковых пакетов, а это четыре триллиона пакетов в год во всем мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU