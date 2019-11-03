2019-11-03T20:34:16+03:00
Общество

В рязанском лесу обнаружили сибирскую птицу

Помимо традиционных мест обитания, ее все чаще видят ближе к Европе
Мария БЛИНОВА
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Орнитологи заметили в Рязанской области птицу, которую раньше здесь не встречали – это пеночка-зарничка, которая относится к сибирской авифауне.

В 1999 и 2004 годах она входила в список авифауны нашего региона, но туда ее внесли лишь из-за того, что видели пеночку на сопредельных территориях. Позже в Рязанской области ее так и не встретили и из перечня убрали.

И вот новая встреча, причем близко к самой Рязани – пеночку-зарничку обнаружили в лесу неподалеку от села Заборье. В начале сентября здесь ее встретил и сфотографировал Адэлар Элерамо. Позже по фото вид птицы определил И.И. Уколов.

– Птица держалась в группе с длиннохвостыми синицами, – отмечается в группе рязанского клуба «Птицы» ВКонтакте, где и появилась эта информация. – Это первая регистрация вида в регион и пеночку-зарничку следует считать новым залетным видом Рязанской области.

Специалисты утверждают, что, хоть птица и сибирская, ее залеты в Европу в последние годы замечают регулярно.

Фото пеночки-зарнички в группе рязанского клуба «Птицы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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