2020-01-05T21:14:07+03:00
Дом. Семья

Собаке Марусе, которую расстреляли и содрали шкуру, снова нужна помощь

Дворнягу спасли зоозащитники, а квалифицированные врачи поставили на ноги. Сейчас ей требуется реабилитация. Но главное, животному нужен дом и любящие хозяева
Александр РАДЫГИН
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Фото: Ольга Кондрахина.Фото: Ольга Кондрахина.
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Собаке Марусе вновь требуется помощь. Об этом сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными. Напомним, в начале декабря на улице 8-й район (Борки) нашли изувеченную собаку. Животное было все в крови, а на половине шеи не было шкуры, лапа перебита (читать подробнее).

Марусю прооперировали и извлекли дробь, была опасность ампутации одной лапы.

— Хочу поблагодарить хирурга Николая Ламакина, замечательный врач, — рассказывает зоозащитница Ольга Кондрахина. — Сейчас у нас будет долгий период реабилитации и многочисленные консультации в ветклинике. Маруся находится у нас на домашней передержке. Она прекрасно перенесла операцию и продолжает восстанавливаться, чувствует себя хорошо, у нее прекрасный аппетит. Она наконец-то радуется жизни.

Как сообщалось ранее, всю операцию сделали за счет благотворительной организации «Лучшие друзья», но сейчас вновь нужны деньги, так как все расходы зоозащитникам просто не потянуть, нужно 16 854 рубля.

Марусю спасли, но сейчас ей нужен дом.

КАК ПОМОЧЬ МАРУСЕ?

Если вы можете помочь Марусе, пожалуйста, пишите в личные сообщения Ольге Кондрахиной, звоните по телефону: 8 (920) 630-40-83 или пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Волонтеры будет рады любой помощи.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка: 5469 5300 1264 7359, держатель карты Овчинникова Ольга Анатольевна.

Вся отчетность по поступлению денег, публикуется на странице Службы по контролю за безнадзорными животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собаке Марусе, которую расстреляли и содрали шкуру, снова нужна помощь
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