Марусины слезы: в Рязани расстреляли собаку и с живой содрали часть шкуры

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-10T20:36:49+03:00

Дворняги не было несколько дней, а потом она вернулась изрезанной, с дробью в лапе и изуродованной шеей

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В Рязани на улице 8-й район (Борки) нашли изувеченную собаку. О происшествии сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.

— В какой-то момент наша всеми любимая дворовая собака Маруся, — рассказывает рязанка Ольга Кондрахина. — Через несколько дней мы нашли ее всю в крови, на половине шеи нет шкуры, лапа перебита.

По словам Ольги, даже предположений нет, кто мы мог пойти на такое изуверство.

Фото: Ольга Кондрахина.

— Мы впервые столкнулись с подобным. А Маруся, несмотря на невыносимую боль, все-таки пришла туда, где ее любили и подкармливали. К сожалению, виновных вряд ли найдут, свидетелей нет, камер в нашем районе нет тоже.

Волонтеры отвезли дворнягу в ветеринарную клинику. После осмотра врачи заключили: резаные раны по телу, дробь в задней лапе. То есть, неизвестные резали Марусю и стреляли в нее.

Сейчас собаку прооперировали, но предстоит еще одна операция. Предстоит долгая реабилитация, возможно, еще одна операция. Врачи не исключают, что придется ампутировать лапу.

Фото: Ольга Кондрахина.

— Деньги на лечение мы не собираем, все операции уже сделаны за счет благотворительной организации «Лучшие друзья». Но сейчас необходимы пеленки 60х90, левомеколь, мазь Ируксол или Ируксоветин, — говорит Ольга.

КАК ПОМОЧЬ МАРУСЕ?

Если вы можете нам помочь, пожалуйста, пишите в личные сообщения Ольге Кондрахиной, звоните по телефону: 8 (920) 630-40-83 или пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Волонтеры будет рады любой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU