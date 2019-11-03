В рязанской глубинке убили собаку и расстреляли машину местного жителя

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-03T14:07:27+03:00

Любимица семьи была на привязи и погибла прямо в родном дворе

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В Большом Селе Пронского района за два дня случилось два нападения с огнестрельным оружием. В обоих случаях целью была семья Карцевых. Село, напомним, находится в Пронском районе.

21 октября кто-то выстрелил в «Газель» Карцевых. Люди не пострадали, но могли: между пулевым отверстием и бензобаком осталось всего несколько сантиметров, сообщает издательство «Пресса».

А буквально на следующий день застрелили собаку семьи: огромный алабай был на привязи около дома. Выстрел произошел вскоре после того, как дети пришли из школы – они только успели войти в дом.

Двухлетняя Дамира погибла. Вскрытие специалистами местной ветстанции подтвердило, что смерть наступила от пулевого ранения в легкое.

Сейчас полиция проводит проверку.

Фото: Издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU