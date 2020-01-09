Елена Сорокина подвела итоги проекта «Новогодняя столица 2020»

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:29:28+03:00

Она сравнила конфуз с незажженной елкой с нераскрывшейся снежинкой в Сочи-2014

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина в своем Facebook начала подводить итоги проекта «Новогодняя столица 2020». Она заявила, что еще предстоит посчитать, сколько мероприятий провели, гостей приняли, калинников съели, и вместе с тем заметила, что «мероприятия удалось провести без серьезных инцидентов».

Градоначальница вновь вспомнила конфуз на открытии новогодней столицы (будто это главная проблема) и высказалась в духе губернатора Николая Любимова:

- Хотя всем и запомнилась незажженная елка, но, как нераскрывшаяся снежинка стала одним из символов Сочи–2014, так и наша елка стала мощным рекламным ходом для всего проекта.

Главным, по мнению Сорокиной, является то обстоятельство, что создан задел для привлечения туристов, а у города теперь есть благоустроенные площадки, арт-объекты, иллюминация и новые бренды. Однозначную оценку проекту чиновница давать не стала, акцентировав внимание на позитивных эмоциях:

- Всем, кто этого хотел, кто умеет радоваться и любит праздники, «Новогодняя столица» подарила хотя бы один радостный день. Искренний, как в детстве!

В заключение Сорокина привела пример позитивного отзыва о городе одной из туристок и пожелала успехов следующей новогодней столице - Калуге.

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ИСТОЧНИК KP.RU