2019-12-23T12:58:19+03:00
Общество

Конфуз с елкой губернатор назвал бесплатной рекламой «Новогодней столицы»

А сорванные сроки благоустройства общественных пространств Николай Любимов поставил в вину нерадивым подрядчикам
Антон КОНОВАЛОВ
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Конфуз, когда Дед Мороз из Великого Устюга не смог зажечь главную елку Рязани, губернатор Николай Любимов назвал бесплатной рекламой. Так, с юмором, на пресс-конференции 23 декабря он решил ответить на вопрос о промахах при подготовке к праздничным мероприятиям.

- То, что предыдущей «Новогодней столицей» была Тула, я узнал только тогда, когда нам передавали фигуру снежинки (символ города, который носи этот статус – Ред.), а о нас теперь знает вся страна, - сказал глава региона.

Вместе с тем Любимов пожелал, чтобы «наша капризная елочка» осталась самым проблемным объектом на протяжении всех праздников. А, говоря о новогодних украшениях в городе, он отметил, что финансовые ресурсы у организаторов весьма ограничены, так как обходиться приходилось средствами местного бюджета и помощью спонсоров.

- У многих людей представления такие, что вместе со статусом «Новогодней столицы» нам денег насыпали, - развел руками губернатор.

Прокомментировал Любимов и реплику о незавершенном в срок благоустройстве общественных пространств. Это, напомним, Верхний городской парк, ЦПКиО и территория у ДК «Приокский».

- Они будут завершены. К счастью, погода позволяет. Все торги выиграны рязанскими подрядчиками, все вроде бы работать умеют, но мы видим, как они работают: каждый день кто-то должен приезжать и буквально по каске молотком стучать, указывая на недостатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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