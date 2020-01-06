Рязань ждет теплое Рождество
Как сообщает Главное управление МЧС России по Рязанской области рязанцев и гостей «Новогодней столицы – 2020» 7 января ждет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью около 7 градусов мороза. Ночью до -11°С, днём -6…-1ºС.
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ИСТОЧНИК KP.RU