2020-01-06T17:15:45+03:00
Общество

Рязань ждет теплое Рождество

По прогнозам синоптиков температура не опустится ниже одиннадцати градусов
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Рязанской области рязанцев и гостей «Новогодней столицы – 2020» 7 января ждет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем южный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью около 7 градусов мороза. Ночью до -11°С, днём -6…-1ºС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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