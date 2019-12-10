2019-12-10T16:53:07+03:00
Общество

Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли на пятницу, 13

Изначально речь шла о его способности держаться и при плюсовой температуре, теперь власти ссылаются на неподходящую погоду
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли на пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба горадминистрации. Напомним, что открыть его должны были в минувшее воскресенье: два дня тестировать, а во вторник, 10 числа, пустить горожан кататься.

Однако вместо открытия, власти сообщают о его переносе. Объясняют неподходящей погодой – мол, сейчас тепло и влажно, находиться на катке небезопасно.

Подробности власти не сообщают, хотя такой перенос удивителен: покрытие катка искусственное и загодя уверяли в том, что этот лед таять не будет до +10 градусов.

Это уже второй очевидный промах организаторов на старте проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020», к которому готовились с конца прошлой зимы. Напомним, в минувшую субботу в самом центре города прошло торжественное открытие празднеств, однако Дед Мороз зажечь главную Новогоднюю ель города так и не смог: 12-метровую красавицу собрали, но украсить и оснастить гирляндами так и не успели.

Что касается катка, то, когда он, наконец, заработает, несколько часов в день покататься можно будет бесплатно. Остальное время за деньги. Прокат коньков обещают организовать рядом с катком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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