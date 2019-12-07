В центре Рязани в воскресенье заработает каток с искусственным льдом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-07T10:55:01+03:00

Еще плюс пара дней, и покататься пустят все желающих. Правда, не всегда бесплатно

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С воскресенья, 8 декабря, на Мюнстерской площади заработает каток с искусственным льдом. Его, напомним, смонтировали вокруг круглогодичной металлической ели – напротив отеля «Старый город».

По информации администрации Рязани, первые два дня лед будут тестировать, после чего на нем смогут покататься все желающие. Время работы – с 10 утра до 23.00 с перерывами для приведения льда в порядок.

Площадь поверхности порядка 1 тысячи квадратных метров и, по заверению организаторов, единовременно здесь смогут кататься примерно 100 человек. Рядом с площадкой организуют аренду коньков и защитного снаряжения, обещают и теплую раздевалку с гардеробом.

– С 10 утра до 14.00 часов каток будет бесплатным. Вечером билет обойдется в 50 рублей. Купить его можно в кассе около катка и в онлайн-кассе. Дети до 7 лет катаются бесплатно, – говорится в сообщении администрации.

Кстати, с наступлением темноты здесь появятся дополнительное освещение и музыка. По выходным горожан ждут развлекательные анимационные программы.

Каток будет работать до середины февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU