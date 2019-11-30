В начале декабря в Рязани будет плюсовая температура

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-30T15:07:38+03:00

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Синоптики гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Рязанской области. По их данным, 1 и 2 декабря в регионе ожидается до -2 градусов мороза. Во вторник, 3 декабря столбик термометра опустится до -3 градусов, в среду до -4. Но в пятницу, 6 декабря, вновь потеплеет до +1 градуса.

В течение недели возможны и дождь, и снег.

Напомним, из-за непогоды рязанское управление МЧС перешло в режим повышенной готовности. В готовности к развертыванию находятся два мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости разместят в любом месте региона (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU