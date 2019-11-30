Водолазы извлекли из Оки труп очередного рязанского рыбака
30 ноября около полудня водолазы поисково-спасательной станции извлекли из Оки в Касимовском районе тело мужчины, сообщает УМЧС России по Рязанской области.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Касимовское МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
Как стало известно «Комсомолке», рыбак утонул еще несколько дней назад. Нашли его только сейчас.
Напомним, с 18 по 25 ноября только в водоемах Рязанского района утонули два человека. Все они были рыбаками (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU