Водолазы извлекли из Оки труп очередного рязанского рыбака

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-30T13:19:03+03:00

30 ноября около полудня водолазы поисково-спасательной станции извлекли из Оки в Касимовском районе тело рыбака. Фото: Сергей КУРОЧКИН

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30 ноября около полудня водолазы поисково-спасательной станции извлекли из Оки в Касимовском районе тело мужчины, сообщает УМЧС России по Рязанской области.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Касимовское МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «Комсомолке», рыбак утонул еще несколько дней назад. Нашли его только сейчас.

Напомним, с 18 по 25 ноября только в водоемах Рязанского района утонули два человека. Все они были рыбаками (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU