За три дня только в одном районе Рязанской области утонули два рыбака
За минувшую неделю – с 18 по 25 ноября – в водоемах Рязанского района утонули 2 человека, сообщает пресс-служба райадминистрации.
Около пяти вечера четверга, 21 числа, в пруду села Затишье Турлатовского поселения обнаружили тело 65-летнего местного жителя. Мужчина пришел на водоем порыбачить.
А спустя пару дней, в субботний полдень, водолазы подняли тело из озера Развань Вышгородского поселения – это неподалеку от Выползова.
Погиб 47-летний житель Рязани: отправившись на рыбалку, мужчина провалился под неокрепший лед.
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ИСТОЧНИК KP.RU