2019-11-26T12:33:53+03:00
Происшествия

За три дня только в одном районе Рязанской области утонули два рыбака

Оба погибли, выйдя на первый лед
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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За минувшую неделю – с 18 по 25 ноября – в водоемах Рязанского района утонули 2 человека, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Около пяти вечера четверга, 21 числа, в пруду села Затишье Турлатовского поселения обнаружили тело 65-летнего местного жителя. Мужчина пришел на водоем порыбачить.

А спустя пару дней, в субботний полдень, водолазы подняли тело из озера Развань Вышгородского поселения – это неподалеку от Выползова.

Погиб 47-летний житель Рязани: отправившись на рыбалку, мужчина провалился под неокрепший лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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