За три дня только в одном районе Рязанской области утонули два рыбака

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-26T12:33:53+03:00

Оба погибли, выйдя на первый лед

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю – с 18 по 25 ноября – в водоемах Рязанского района утонули 2 человека, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Около пяти вечера четверга, 21 числа, в пруду села Затишье Турлатовского поселения обнаружили тело 65-летнего местного жителя. Мужчина пришел на водоем порыбачить.

А спустя пару дней, в субботний полдень, водолазы подняли тело из озера Развань Вышгородского поселения – это неподалеку от Выползова.

Погиб 47-летний житель Рязани: отправившись на рыбалку, мужчина провалился под неокрепший лед.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Житель Новомичуринска, которого искали с 20 сентября, утонул (ПОДРОБНЕЕ)

В Рязанской области извлекли из реки труп пастуха

Теперь точно известно, как мужчина утонул. Просто немного ошибся (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU