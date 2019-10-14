2019-10-14T13:21:16+03:00
Происшествия

Утонувший в Новомичуринске мужчина почти месяц числился пропавшим

Стали известны подробности гибели 56-летнего местного жителя
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В субботу, 12 октября, в одном из смежных с Новомичуринским водохранилищем водоемов случайные прохожие обнаружили тело 56-летнего местного жителя. Его местонахождение было неизвестно с 20 сентября 2019 года.

Следователи Михайловского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области проводят по данному факту проверку.

Предположительно, в тот день мужчина немного подвыпившим возвращался из гостей на такси. Возле понтонного моста таксист высадил пассажира, сославшись на плохую дорогу. Мужчина пошел в сторону дач, где проживал со своей супругой, но до дома так и не добрался. Дорога на этом участке проходит между двумя водоемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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