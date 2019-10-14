Из озера в Новомичуринске водолазы извлекли труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-14T10:44:28+03:00

Водолазы извлекли из озера в городе Новомичуринске тело мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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12 октября водолазы извлекли из озера в городе Новомичуринске тело мужчины, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Рязанской области.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность причину, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU