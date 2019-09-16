Шел вброд, но ошибся: стало известно, как утонул пастух в Сараевском районе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-16T10:33:51+03:00

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Утром 16 сентября из реки Бока в Сараевском районе извлекли труп 59-летнего пастуха, утонувшего накануне. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— Тело погибшего достали водолазы, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Судя по тому, что мужчина был только в куртке, без штанов и обуви, можно предположить, что он хотел перейти реку вброд. Он взял вещи в руки и вошел в реку, хотел, таким образом, сократить путь. Но ошибся в выборе безопасного места для перехода. Вытаскивали его с двухметровой глубины.

По словам следователя, на теле погибшего не обнаружено никаких следов криминального характера, но точную причину смерти установят только судмедэксперты. Доследственная проверка по факту обнаружения трупа продолжается.

Напомним, 15 сентября мужчина вместе с напарником перегоняли стадо. Загоняли с двух сторон, чтобы коровы не отбились, а в назначенной точке второй пастух понял, что он один. Пошел он по предполагаемому маршруту движения напарника, и увидел его тело в нескольких метрах от берега на глубине около двух метров. Там вода очень прозрачная, а у погибшего была приметная куртка со светящимися элементами, вот они и отразились на глубине (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU