В Сараевском районе во время перегонки скота утонул 59-летний пастух

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-16T09:04:40+03:00

Тело погибшего мужчины до сих пор не извлекли из воды. Следственный комитет проводит проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тело погибшего мужчины до сих пор не извлекли из воды. Следственный комитет проводит проверку

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15 сентября в реке Бока недалеко от села Новобокино Сараевского района утонул 59-летний пастух. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина вместе с напарником перегоняли стадо. Загоняли с двух сторон, чтобы коровы не отбились.

— А в назначенной точке второй пастух понял, что он один, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Пошел он по предполагаемому маршруту движения напарника, и увидел его тело в нескольких метрах от берега на глубине около двух метров. Там вода очень прозрачная, а у погибшего была приметная куртка со светящимися элементами, вот они и отразились на глубине.

На место происшествия прибыли полицейские и следователи. К тому времени было уже темно, вода холодная и очень глубоко, поэтому рисковать не стали, оставили все мероприятия по извлечению трупа на утро.

— В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. Будем разбираться, как мужчина оказался в реке, — заключил следователь.

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ИСТОЧНИК KP.RU