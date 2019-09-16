2019-09-16T09:04:40+03:00
Происшествия

В Сараевском районе во время перегонки скота утонул 59-летний пастух

Тело погибшего мужчины до сих пор не извлекли из воды. Следственный комитет проводит проверку
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Тело погибшего мужчины до сих пор не извлекли из воды. Следственный комитет проводит проверку.Тело погибшего мужчины до сих пор не извлекли из воды. Следственный комитет проводит проверку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

15 сентября в реке Бока недалеко от села Новобокино Сараевского района утонул 59-летний пастух. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина вместе с напарником перегоняли стадо. Загоняли с двух сторон, чтобы коровы не отбились.

— А в назначенной точке второй пастух понял, что он один, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Пошел он по предполагаемому маршруту движения напарника, и увидел его тело в нескольких метрах от берега на глубине около двух метров. Там вода очень прозрачная, а у погибшего была приметная куртка со светящимися элементами, вот они и отразились на глубине.

На место происшествия прибыли полицейские и следователи. К тому времени было уже темно, вода холодная и очень глубоко, поэтому рисковать не стали, оставили все мероприятия по извлечению трупа на утро.

— В настоящее время мы проводим доследственную проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося. Будем разбираться, как мужчина оказался в реке, — заключил следователь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью мужчина вывалился из лодки и утонул

Водолазы обследуют дно и береговую линию в районе места обнаружения лодки (подробнее).

В пруду под Рязанью утонул молодой человек

Его тело подняли из воды и доставили в морг для проведения судмедэкспертизы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП в Путятинском районе: грузовик в кювете, пять человек пострадали
В Рязани решили окончательно убрать ярмарку с площади Театральной
В Рязанской области неизвестный вытащил водителя из горящего авто – родные ищут героя
При благоустройстве дворов в Рязани счетная палата нашла нарушения
Шел вброд, но ошибся: стало известно, как утонул пастух в Сараевском районе
За семь месяцев рязанцы украли электроэнергии на 18 млн рублей
«Укороченные» качели в одном из скверов вызвали недоумение у рязанцев
В ДТП с «ГАЗелью» и «десяткой» в Рязанской области пострадали трое
Потеряли все за одну ночь. В соцсетях рассказали о кошмарном пожаре под Касимовом
В Рязани водитель сбил пьяного велосипедиста
Рязанка прекрасно проявила себя на кастинге шоу «Танцы»
На Московском шоссе в Рязани сбили мужчину
В Рязани ищут очевидцев ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими
После массовой аварии в Путятинском районе в больницу отвезли 5 человек
В массовой аварии на рязанской дороге погибла женщина
В рязанском управлении ГИБДД рассказали подробности аварии с «Волгой»
Сначала в голову, потом добивали: в Рязани неизвестные расстреляли собаку
В воскресенье в Рязанской области местами похолодает до +12 градусов
Открылся XVII Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»